Wideo Najnowsze senat + 3 marek sawickistanisław karczewskitłit Natalia Durman 1 godzinę temu Stanisław Karczewski o "remisie" w Senacie. Marek Sawicki ostrzega: opozycja musi się mieć na baczności - Jeśli Karczewski mówi o "remisie", jeśli słyszę, że minister Dworczyk też mówi o remisie, to mam wrażenie, że coś wiedzą. A przynajmniej... Rozwiń Transkrypcja: Jeszcze ciągle obecnie obowiązujący marszałek Karczewski mówił że może być Ktoś pan wie że jednak komuś jest bliżej do pis-u z Opozycyjnych senator Czy Marszałek Karczewski mówi o remis Jeśli wczoraj słyszę że też jeden z ministrów Dworczak też mówi o remisie To mam wrażenie że coś A przynajmniej wiedzą co mu W związku z tym opozycja muszę Musi się mieć na baczności Bo brakuje jeszcze tego jednego ewentualnie do Ja powiem panu że jak patrzę na historię parlamentu Przy Opos No to przecież jednym była Rząd Nie ma tutaj żadnego żadnej Że na przykład 12 listopada na inauguracyjnym posiedzeniu senatu Jedna z dwóch Nagle będzie miało po 3 Pilnego badania Coś się wydarzy ze stanem Różne rzeczy mogą się wydarzyć w polityce Zdarza Więc Być może ta pewność Marszał Czego wynika z tego Simson dogadali Może zwrócić uwagę któremu Z Electroluxa na to że panie senatorze pan wymaga pilnej interwencji Rozwiń