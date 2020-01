Stanisław Karczewski chce, aby Tomasz Grodzki ujawnił tajemnicę. "Powiem na łożu śmierci"

Polityk PiS chciał, aby marszałek Senatu ujawnił, kto złożył mu ofertę zostania ministrem zdrowia w rządzie. - Nikt poważny z kierownictwa partii takiej propozycji mu nie złożył - zapewnia Stanisław Karczewski. Senator mówił też o dyskusji, która toczy się w izbie wyższej parlamentu.

W piątek Senat powrócił do debaty ws. nowelizacji ustaw sądowych, która trwa od środy. Tomasz Grodzki poinformował dziennikarzy, że komisja zbierze się dzisiaj. Senator PiS Józef Zając zamierza zgłosić pięć technicznych poprawek do ustawy. Ostatecznie było ich 15. Marszałek Senatu mówił, że senatorowie chcą zakończyć obrady dzisiaj do godz. 22. Wcześniej powiedział, że głosowania "najprawdopodobniej będą w poniedziałek".