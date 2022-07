Stan zdrowia Putina. Szef CIA zabiera głos

- Istnieje wiele plotek na temat zdrowia prezydenta Putina. O ile wiemy, jest on całkowicie zdrowy - żartował Burns podczas swojego wystąpienia na forum. Dodał jednak, że nie jest to formalny osąd wywiadowczy. Jak podaje "Politico", Burns, który był ambasadorem w Moskwie, powiedział, że obserwował rosyjskiego przywódcę i miał z nim do czynienia na przestrzeni dwóch dekad.