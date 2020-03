WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Stan zagrożenia epidemicznego. Mikołaj Pawlak: rozporządzenie ogłoszone najparwdopodobniej dzisiaj Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak w programie WP "Tłit" mówił, że dostaje pytania od rodziców dotyczące koronawirusa. Zaapelował do rządzących,... Transkrypcja: To w takim razie w tym momencie kiedy pan apeluje o tym o nowelizację o tym dodatkowe zapisy w ustawie ale Rodzice pytają co mam zrobić z 12 latkiem z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną który jest w edukacji integracyjnej a nie specjalnie oboje z mężem pracujemy nikt o nas nie pomyślał co odpowiadać jakim rodzicom dokładnie to pytanie Przyszło wczoraj również do mnie do biura i wiele osób w ten sam sposób na nie tylko z autyzmem ale z różnego rodzaju dolegliwościami i fizycznymi i niedomagania mi psychicznym dzieci które właśnie potrzebują opieki i to jest Apple do rządzących żeby w tym zakresie reagować oczywiście mam świadomość że ta cała sprawa wirusa może się rozwinąć na skale o wiele szersze wtedy te problemy jakkolwiek bardzo istotne będą przesuwały natomiast na ten moment powinna taka nowela być oczywiście to jest głos do całego parlamentu pewnego rodzaju uwagi były zgłaszane chociażby do termin naboru na studia to jest perspektywa jakaś my mówimy teraz o myśleniu o tym co jest tu i teraz a musimy myśleć w perspektywie pół roku roku bo takie mogą być niestety zdarzeniami w takim razie rozumiesz że zasmuciła pana informacja minister emilewicz się wycofała z tego że będzie już ta zmiana jestem aż tak bardzo smutny wiem jak wygląda proces legislacyjny pewnego rodzaju sytuacje są nawet z dnia na dzień wczoraj pan minister Szumowski ogłosił że będzie wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego to jest bardzo skomplikowany jak sprawny to dlatego nie można zrobić od ręki Dzisiaj przed chwilą a audycją z panem ministrem picassem powiedział że prawdopodobnie już jest gotowe dzisiaj pewnie będzie ogłoszone to są skomplikowane sytuacje prawne wymagają przemyślenia przeanalizowania nie było takich lub prawnych jak ta sytuacja może faktycznie zabrakło pewnego rozmysł w tym zakresie co za tym może pójść za tym ogłoszeniem stanu epidemicznego o tym szczegółowo stanowi ta ustawa specustawa tam są tam jest wiele możliwości ja nie wiem co będzie w rozporządzeniu którego których ograniczeń Będzie dotyczyło rozporządzenie i mamy nie będzie aż tak bardzo szerokie od razu bo bo wiemy że różne kraje wprowadzają różne metody nasi sąsiedzi południowi już pozamykali granicę u nas jeszcze tak radykalnie nie jest postanowione mogą być bardzo różne tutaj postanowienia pan minister zdrowia to wczoraj wyjaśniał i nie wiem w tym momencie Jakie określenia będą w rozporządzeniu