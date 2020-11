Stan wyjątkowy w Genewie. W szpitalach zaczyna brakować łóżek

Stan wyjątkowy w Genewie. Brakuje łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19

Szwajcaria. Stan wyjątkowy w Genewie. Co to oznacza?

Stan wyjątkowy w Genewie nie będzie miał na razie wpływu na pracę szkół i przedszkoli. Póki co będą one działać normalnie. Władze nie wprowadzają też jeszcze ograniczeń związanych z przemieszczaniem się mieszkańców. Niemniej, jak podaje PAP, zachęca się mieszkańców, by ograniczyli do niezbędnego minimum wyjścia z domu.