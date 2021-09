Stan wyjątkowy. Tusk "opiłuje z przywilejów" tych, którzy poprą PiS

Koalicja Obywatelska zagłosuje przeciwko przedłużeniu stanu wyjątkowego w Polsce. To twarde zarządzenie Donalda Tuska. - Jeśli ktoś zagłosuje z PiS-em w tej sprawie, będzie skończony - wskazują rozmówcy z Platformy Obywatelskiej. Wirtualna Polska ustaliła, że wśród polityków PO jest co najmniej kilku, którzy byliby skłonni poprzeć stan wyjątkowy przy polsko-białoruskiej granicy. Nieformalna partyjna dyscyplina jednak im to uniemożliwi.