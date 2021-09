Stan wyjątkowy. Premier oskarżył opozycję. "Scenariusz z Moskwy"

Stan wyjątkowy. Premier oskarżył opozycję. "Powinniście przeprosić"

Zwracając się do posłów opozycji, premier stwierdził, że "odgrywają rolę oklaskiwaną w Moskwie i w Mińsku". - To co, zrobili Frasyniuk i Kramek współpracujący z Platformą Obywatelską, to festiwal żenady. Powinniście z tego powodu przeprosić - stwierdził Mateusz Morawiecki. W odpowiedzi usłyszał okrzyki: "hańba".