Stan wyjątkowy. Kosiniak zdradził, jak zagłosuje PSL. Uderzył też w Tuska

Stan wyjątkowy. Kosiniak-Kamysz ostro o Platformie

Polityk zaznaczył przy tym, że nie ma pewności co do tego, że po zakończeniu stanu wyjątkowego działania Białorusi również ustaną. Wskazał też na różnicę zdań wśród partii opozycyjnych w sprawie stanu wyjątkowego. - W wielu sprawach się różnimy. My nie biegaliśmy przy granicy, a posłowie PO biegali. My się wstrzymaliśmy, bo nie mamy wiedzy i nie chcemy przeszkadzać, PO zagłosowała przeciw. To są zasadnicze różnice w zachowaniu i podejściu do głosowania - mówił Kosiniak-Kamysz.