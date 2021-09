Stan wyjątkowy. Dworczyk mówił o sytuacji na granicy. Ujawnił, ile przyjęliśmy osób z Afganistanu

Michał Dworczyk przekazał, że w ramach solidarności sojuszniczej Polska zgodziła się przyjąć na trzy miesiące ok. 1000 Afgańczyków, którzy pomagali NATO. Już po rozmowie minister Dworczyk poprawił przekazane radiu informacje - jak podał przyjmiemy jednak nie ok. tysiąca, lecz ok. 500 osób.