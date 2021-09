Stan wyjątkowy. Bartosz Arłukowicz uderza w PiS

Rada Ministrów skierowała do prezydenta wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego na części województw podlaskiego i lubelskiego. To reakcja na sytuację na granicy z Białorusią. - Tego typu rozwiązania są niezgodne z przepisami prawa. To definiuje sposób rządzenia i rozumienia państwa przez PiS. Oni muszą straszyć ludzi, oni nie potrafią inaczej rządzić - komentował europoseł PO Bartosz Arłukowicz w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - To, że ta ekipa rządzi strachem dlatego, że sama jest opleciona strachem, jest dla mnie oczywiste. To jest ekipa, która zarządza państwem w sposób dla siebie charakterystyczny. Muszą budować atmosferę strachu, zagrożenia - kontynuował. - Jeśli nie są to uchodźcy, to będzie to LGBT. Jeśli nie LGBT, to pierwotniaki od ludzi, którzy przyjadą z zagranicy. Tak się państwem rządzić nie da - podsumował Arłukowicz.