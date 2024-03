Stan wojenny w Rosji? Ekspert nie wyklucza takiego scenariusza

- Niezależnie od tego, kto za tym stoi, to wszystko dobrze wpisuje się w kontekst ostatnich wypowiedzi władz Rosji. Kilka dni przed wyborami Władimir Putin stwierdził, że "ponowne zjednoczenie Rosji i Ukrainy jest nieuniknione". Czyli Rosja stawia na podbój całej Ukrainy - stwierdził opozycjonista w rozmowie z dziennikiem.

Gozman przypomniał również, że tuż po wyborach Putin stwierdził, że wojna z NATO jest możliwa, a minister obrony Szojgu po ponad dwóch latach przyznał, że w Ukrainie trwa nie specjalna operacja wojskowa, a wojna . - Zabrzmiało to jak zapowiedź wprowadzenia stanu wojennego - podkreślił ekspert.

Zamach przysłużył się również Putinowi do tego, żeby ugruntować swoją pozycję po niedawnych wyborach prezydenckich. Daje również szansę na zjednoczenie Rosjan wokół wspólnego wroga - Ukrainy. Jednak konieczne jest podsycanie nastrojów, że to Ukraińcy stoją za zamachem. Przyznanie się do niego Państwa Islamskiego nie władzom na Kremlu nie daje.