Stan rzek powyżej stanów ostrzegawczych. "Musimy być na baczności"

Jeszcze kilka dni temu obserwowane były intensywne topnienia pokrywy śnieżnej, co skutkowało wezbraniami w rzekach. Sytuacji nie ułatwiały też zalegające zatory lodowe, które wymagały interwencji lodołamaczy. O bieżącej sytuacji hydrologicznej w Polsce opowiedział Grzegorz Walijewski z IMGW, który był gościem programu „Newsroom” WP. "Z jednej strony sytuacja się trochę uspokaja, ale na rzekach w Polsce północno-wschodniej występuje jeszcze pewne niebezpieczeństwo. Cały czas obserwujemy tam spływ topniejącego śniegu, przekroczone są stany ostrzegawcze, i wydane ostrzeżenia hydrologiczne. Nie jest to katastrofalnie zła sytuacja, ale jednak trzeba być na baczności jeszcze przez co najmniej kilka dni" – mówił Walijewski.

