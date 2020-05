"Stan epidemii uchwalony z naruszeniem prawa". Polska zapłaci wysokie odszkodowania?

W Polsce przynajmniej od końca marca , aż do stopniowego rozmrażania gospodarki, funkcjonowaliśmy w faktycznym stanie klęski żywiołowej. Artykuł 21 ustawy mówił bowiem o tych ograniczeniach praw obywatelskich, które na mocy ustawy epidemicznej z 2008 r. i tak wprowadzone zostały życie. To m.in.: obowiązek poddania się kwarantannie, ograniczenie przebywania na wyznaczonych obszarach kraju, ograniczenie sposobu przemieszczania się oraz zawieszenie działalności wyznaczonych przedsiębiorstw i punktów usługowych.

Dlaczego rząd ominął stan klęski żywiołowej?

Po co zatem obchodzić przepisy stanów nadzwyczajnych? Oficjalna i nieoficjalna narracja rządu dzieli się tutaj na trzy argumenty. Po pierwsze, skoro organy konstytucyjne państwa funkcjonują w sposób nieprzerwany oraz obraduje Sejm i Senat, nie ma sensu sięgać po ostateczne rozwiązania. Po drugie, do czego przyznawano się już mniej chętnie - stan klęski żywiołowej, nawet wprowadzony na jeden dzień, opóźniałby wybory prezydenckie o trzy miesiące, czyli wyznaczał je w gorszym dla Andrzeja Dudy momencie, gdy rząd spodziewa się niezadowolenia społecznego ze względu na kryzys ekonomiczny. Po trzecie i najważniejsze - brak stanu klęski żywiołowej miał być motywowany troską o Skarb Państwa, który tym samym otworzyłby furtkę do odszkodowań dla osób fizycznych i firm, które poniosłyby straty w wyniku pandemii.