Stały w kolejce do pożegnania z królową. Padły ofiara napaści seksualnej

Green Park to jeden z parków królewskich położonych niedaleko Pałacu Buckingham. To tutaj tysiące ludzi okazuje swe przywiązanie do zmarłej królowej. I choć można było zakładać, że liczba odwiedzających zmniejszy się po przylocie trumny z ciałem monarchini we wtorek wieczorem, a zwłaszcza po przeniesieniu jej na widok publiczny do Pałacu Westminsterskiego w środę po południu, to nic takiego nie ma miejsca. Wydaje się nawet, że w pobliżu Pałacu Buckingham jest więcej ludzi niż kiedykolwiek.