Stało się to, co niemożliwe. Wzruszający finał poszukiwań mamy

Katarzyna Sawicka przez 24 lata szukała zaginionej mamy Haliny. Miesiąc po publikacji tekstu w WP udało się odnaleźć kobietę, mimo że już niemal nikt nie wierzył, że uda się to zrobić. - Uczucie, które towarzyszyło mi przy informacji o odnalezieniu mamy, jest nie do opisania, rozrywa serce - mówi Wirtualnej Polsce Katarzyna.



Dwa dni temu mama i córka rozmawiały ze sobą pierwszy raz od 24 lat. Na razie tylko przez telefon. - Przyznam, że było to trudne, a zarazem piękne Nie wiem jak nasze relacje rozwiną się dalej, ponieważ sprawa jest bardziej skomplikowana niż myślałyśmy. Być może niedługo się spotkamy i wtedy dowiemy się więcej o zamiarach mamy w stosunku do mnie i mojej siostry. Oczywiście my chcemy ją na nowo poznać - mówi córka zaginionej przed laty Haliny.

I dodaje: - Uczucie, które towarzyszy wiadomość, że mama się odnalazła, jest nie do opisania, rozrywa serce. Niestety, są to jeszcze bardzo małe kroczki w komunikacji z nią, może będzie lepiej z każdym dniem.

Króliczek na szczęście

Halina Sawicka zaginęła w 1994 r. Mieszkała w Białymstoku z mężem i dwiema córkami. Kobieta postanowiła wyjechać do Niemiec, by znaleźć lepiej płatną pracę. Jej córka - wówczas ośmioletnia - ukradkiem włożyła jej do torby ukochanego pluszowego króliczka, by chronił mamę i przyniósł jej szczęście.