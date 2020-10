Stadion Narodowy będzie szpitalem. Już są pierwsi chętni do pracy

- W sobotę premier wydał polecenie przygotowania pierwszego szpitala tymczasowego. Równocześnie w kilku województwach trwają przygotowania do ewentualnego przygotowania kolejnych - poinformował w poniedziałek Michał Dworczyk.

Tego samego dnia potwierdził doniesienia Wirtualnej Polski. - Decyzją premiera pierwszy szpital tymczasowy znajdzie się na Stadionie Narodowym . Będzie on filią szpitala MSWiA. Chcemy przygotować 500 łóżek na pierwszym etapie, z czego 50 na intensywną terapię - powiedział na konferencji szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

We wtorek Dworczyk powiedział, że zaczęły napływać pierwsze zgłoszenia od personelu medycznego. - Jest już blisko 100 zgłoszeń od pielęgniarek i ratowników medycznych gotowych pracować w szpitalu na Stadionie Narodowym - stwierdził w Radiowej Jedynce.

Stadion Narodowy. Zostanie uruchomiona infolinia dla chętnych do pracy w szpitalu

Do placówki będą trafiać pacjenci w stanie "średnim", którzy wymagają "tlenoterapii i stałego nadzoru medycznego". Osoby, które najciężej będą przechodzić zakażenie koronawirusem, będą trafiały do zwykłych szpitali, które są "najlepiej przygotowane do prowadzenia intensywnej terapii" - zaznaczył Dworczyk.