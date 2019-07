Środa Wielkopolska. Złodziejska para chciała ukraść 200 kg ziemniaków i cebuli z pola

Policjanci ze Środy Wielkopolskiej zatrzymali 19-latkę i jej 34-letniego kolegę na gorącym uczynku. Para kradła z pola warzywa. Mieli już przygotowane ponad 200 kilogramów cebuli i ziemniaków.

Złodzieje nie poprzestali jednak na kilogramie czy dwóch. Kiedy zostali złapani przez patrol policji, mieli przyszykowane do zabrania ponad 200 kg warzyw.

19-letnia mieszkanka Środy i jej 34-letni towarzysz trafili do policyjnego aresztu. Odpowiedzą za kradzież. Grozi im za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.