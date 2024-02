Środa Popielcowa rozpoczyna wielki post. Kogo obowiązuje post ścisły tego dnia?

Środa Popielcowa. Czy to święto nakazane?

Popielec to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Rozpoczyna ono okres przygotowań do świąt Wielkanocnych, podczas których wierni wspominają zmartwychwstanie Chrystusa. Czy Środa Popielcowa to święto nakazane? Z przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego wynika, że nie. Oznacza to, że tego dnia wierni nie mają obowiązku uczestniczenia we mszy świętej oraz pokutnym obrzędzie posypywania głowy popiołem.