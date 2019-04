Srebrne Usta. Ewa Kopacz wygrała plebiscyt Polskiego Radia

Konkurs jest organizowany od ponad 20 lat przez radiową "Trójkę". Słuchacze i internauci głosują na najbardziej zaskakującą i zabawną wypowiedź osoby z polskiej sceny politycznej. Tegoroczną edycję wygrała b. premier Ewa Kopacz za wypowiedź o dinozaurach.

Dinozaur Ewy Kopacz

Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej pod koniec stycznia wypowiedziała się m.in. na temat wyników sondażowych PO, które nie umacniają się pomimo kłopotów PiS-u. - Przypomnę trochę strasznie dawne czasy, kiedy były jeszcze dinozaury, a ludzie nie mieli żadnych strzelb ani broni nowoczesnej , która pozwoliłaby je zabić. Wie pani, co robili? Rzucali kamieniami - mówiła Ewa Kopacz w rozmowie z Faktem.

- Wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem nie padł, ale jeżeli miesiącami rzucali, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. Presja ma sens. Dzisiaj każdego dnia i o każdej godzinie trzeba poprzypominać o tym, jak strasznie te taśmy, które ukazały się w GW, zburzyły wizerunek partii i jej lidera, który miał wszystkich uszczęśliwić i prowadzić ascetyczne życie - dodała.