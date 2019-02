Słowa Ewy Kopacz o dinozaurach poszły w świat. Dotarły do Czech

Takiego wzrostu popularności zapewne się nie spodziewała. Ewa Kopacz po tym, jak zabłysnęła anegdotą o dinozaurach, stała się obiektem drwin w sieci. Okazuje się, że śmieją się też Czesi. A była premier na swojej niewiedzy bądź pomyłce, mogła "zyskać".

"Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. Wtedy, kiedy dinozaury jeszcze były, a ludzie nie mieli strzelb i nowoczesnej broni, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. Wiadomo, że od jednego rzucenia na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać" - powiedziała Kopacz.