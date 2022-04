Spurek wystartuje? "Polska zasługuje na prezydentkę feministkę i wegankę"

Sylwia Spurek wyznała również, że wojna w Ukrainie nie powinna powstrzymywać działań na rzecz odejścia od mięsa. Jej zdaniem nadal trzeba szukać takich możliwości. - To, co dzieje się dzisiaj w Ukrainie, to, do czego posuwa się Putin, to rezultat polityki bez wartości, polityki, która przez lata przymykała oczy na łamanie praw człowieka w Rosji, bo celem były tani gaz, rynki zbytu. Myślę, że nie ma lepszego czasu na mówienie o weganizmie i stojącej za nim etyce niż czas, kiedy kultura przemocy, kultura milczenia i kultura lekceważenia zbierają tak okrutne żniwo - wyznała.