Sprzeczka w Zjednoczonej Prawicy. Poszło o pieniądze z KPO

. 5. Kluczowe jest teraz, żeby powstrzymać zmiany w traktatach unijnych tak, żeby nie dochodziło do kolejnego rozszerzenia stosowania większości kwalifikowanej. Dlatego konsekwentnie się na to nie zgadzaliśmy. Projekt unijny się rozpadnie jeżeli dojdzie to dalszego poszerzania kompetencji własnych UE. Spowoduje to narastające napięcia w UE. To sprawa zasadnicza, która musi łączyć wszystkich trzeźwo myślących o przyszłości UE" - napisał poseł.