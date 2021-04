Sprytna riposta Donalda Tuska. Polityk umieścił zagadkowy wpis

Donald Tusk umieścił zagadkowy wpis w mediach społecznościowych. To reakcja na komentarz dziennikarza Michała Karnowskiego, który mówił o "grzechu" osób, które przyczyniłyby się do upadku rządu Zjednoczonej Prawicy.

"Czekam tylko na drugie szczepienie i idę grzeszyć" - napisał na Twitterze Donald Tusk.

Donald Tusk zamieszcza wpis. Nawiązuje do komentarza prawicowego dziennikarza

Tak były premier odniósł się do słów dziennikarza Michała Karnowskiego, który na antenie radia Wnet mówił o możliwości upadku rządu Zjednoczone Prawicy.

Zdaniem Karnowskiego polska opozycja chce zagrać Krajowym Programem Odbudowy w taki sposób, że doprowadziłoby to do upadku rządu, który miałby zastąpić nowy "przejściowy" twór. - W ten sposób prawica oddałaby władzę opozycji. Wszyscy, którzy do tego by się przyczynili, biorą na swoje sumienie duży grzech, nie wiem, czy tylko polityczny - podkreślał Karnowski.

Donald Tusk w mediach społecznościowych. Wpis na każdą okazję

Donald Tusk słynie z ciętego języka i ostrych wypowiedzi, które często kieruje pod adresem rządu i polityków Zjednoczonej Prawicy.

Nie inaczej było w kontekście Krajowego Planu Odbudowy, który rząd musi złożyć do Komisji Europejskiej najpóźniej do 30 kwietnia. "Po 5 latach swoich rządów ogłaszają Krajowy Plan Odbudowy. To się musiało tak skończyć" - napisał Donald Tusk na Twitterze.

W czwartek 22 kwietnia były premier i szef Rady Europejskiej obchodzi swoje 64. urodziny. Również z tej okazji w mediach społecznościowych zamieścił wpis. Ten skłania do pewnych refleksji.

"Czy nadal będziesz mnie potrzebować, czy nadal będziesz mnie karmić, gdy będę miał sześćdziesiąt cztery lata" - napisał w nocy (po angielsku) Donald Tusk.

Na wpis byłego premiera zareagował czytelnik Wirtualnej Polski, który poprzez platformę dziejesie.wp.pl podzielił się z naszą redakcją pewnym spostrzeżeniem. Jak podkreśla, wpis Donalda Tuska to bezpośrednie nawiązanie do piosenki "When I'm sixty-four" zespołu The Beatles.

Nasz redakcyjny kolega doszukał się we wpisie polityka jeszcze innego nawiązania muzycznego - do utworu Lany Del Rey "Young and beautiful". W refrenie amerykańska wokalista śpiewa, czy "nadal będzie kochana, gdy nie będzie już dłużej młoda i piękna".