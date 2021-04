Donald Tusk świętuje. Ironiczny wpis byłego premiera

"Czy nadal będziesz mnie potrzebować, czy nadal będziesz mnie karmić, gdy będę miał sześćdziesiąt cztery lata" - napisał w nocy (po angielsku) Donald Tusk. To dość luźne nawiązanie do piosenki Lany Del Rey "Young and beautiful". W refrenie amerykańska wokalista śpiewa, czy "nadal będzie kochana, gdy nie będzie już dłużej młoda i piękna".