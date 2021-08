Sprostowanie PLL LOT

2. Nie jest prawdziwa informacja, że załogę kompletowano w pośpiechu, podczas gdy inne, bardziej doświadczone załogi były już przypisane do innych lotów. Prawdą natomiast jest, że do realizacji lotów VIP w PLL LOT nie wyznacza się załóg, które są dostępne, a wyznacza się specjalnie dobranych pilotów z odpowiednim nalotem godzinowym, którzy w ramach planowanych z miesięcznym kilkudniowym wyprzedzeniem kilkudniowych dyżurów VIP są wzywani do realizacji poszczególnych rejsów VIP, wyznaczonych często z krótkim wyprzedzeniem, co miało miejsce w przypadku przedmiotowego rejsu.