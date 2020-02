Sprawdź swojego sędziego. Jest pierwsza lista sędziów, których wyroki mogą być nieważne

Dopiero teraz zacznie się chaos w sądach. We Wrocławiu opublikowano listę sędziów, których nowe wyroki będzie można podważać. To oni zostali wybrani, przez "nową" Krajową Radę Sądownictwa, a kilka dni temu Sąd Najwyższy uznał tych sędziów za nieuprawnionych do orzekania.

Wrocław. Powstała lista sędziów, których wyroki można podważać. Kilka dni temu Sąd Najwyższy (na fot.) uznał ich za nieuprawnionych do orzekania. (East News, Fot: Andrzej Iwanczuk/REPORTER/East News)

"Gazeta Wrocławska" opublikowała listę nazwisk 18 sędziów, których wyroki będzie można teraz podważać. To sędziowie orzekający w sprawach karnych, cywilnych i gospodarczych. Wyroki, które będą wydawać, można podważać, powołując się na nieprawidłową procedurę powołania tych sędziów.

"Jeśli orzeka sędzia z naszej listy, to wydany przez niego wyrok może być uznany za nieważny. Ale nie automatycznie tylko, jeżeli wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności" - donosi "Gazeta Wrocławska" i zachęca podsądnych do sprawdzenia swojego sędziego.

Sprawdź swojego sędziego

Na liście znajduje się m.in. sędzia Łukasz Franckiewicz, który niedawno skazał oszusta za wielomilionowe wyłudzenia. Jest też sędzia Anna Strzebińczyk-Stembalska, która w 2018 roku orzekała w sprawie marszu narodowców we Wrocławiu. Zezwoliła na imprezę wbrew prezydentowi miasta i opinii komendanta policji.

Na liście jest ośmiu sędziów orzekających w sprawach cywilnych i kilku zajmujących się rozwodami, opieką nad dziećmi itd. Według autorów publikacji poważne problemy będzie miał Wydział Gospodarczy. Połowa z dziesięciu sędziów tego wydziału zgodnie z uchwałą SN powinna się powstrzymać od orzekania.

Na taką okazję czekają sprawcy domowej przemocy, alimenciarze, złodzieje, naciągacze oraz cała masa sądowych pieniaczy. Nietrudno się domyślić, że jeśli wobec osób obecnie stających przed sędziami zapadną niekorzystne wyroki, mogą oni od razu powoływać się na uchwałę Sądy Najwyższego.

Chaos jest tym większy, że nie wiadomo jak zachowają się sędziowie. Część z nich popiera zmiany prawne PiS i być może nadal będą orzekać. Tylko patrzeć jak w innych miastach powstaną kolejne listy.

Będzie chaos

- Uchwała SN daje każdemu uprawnienie, żeby mógł zaskarżyć decyzje sądu, co do którego ma wątpliwość czy jest sądem bezstronnym, niezależnym i niezawisłym - wyjaśniał w rozmowie z WP dr Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z kolei kierownictwo wrocławskiego sądu okręgowego nie widzi podstaw do kwestionowania niezawisłości i niezależności, któregokolwiek z sędziów z listy. Przypomnijmy też, że uchwałę Sądu Najwyższego oprotestował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Według stanowiska jego resortu Sąd Najwyższy procedował z rażącym naruszeniem prawa i jego uchwała nie powoduje żadnych skutków prawnych.