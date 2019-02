Sprawcy ataku na Magdalenę Ogórek odmówili złożenia zeznań

Osoby, które w zeszłym tygodniu zaatakowały Magdalenę Ogórek odmawiają złożenia zeznań w tej sprawie. Napastnicy uniemożliwiali dziennikarce wyjazd sprzed siedziby TVP Info, uszkodzili jej samochód i wznosili w jej stronę obraźliwe okrzyki.

- Ustalono tożsamość 15 osób. Do tej pory 14 z nich odmówiło złożenia wyjaśnień i nie przyznało się do winy. Wnioski w ich sprawie zostaną skierowane do sądu - powiedział Wirtualnej Polsce Rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji Sylwester Marczak.