Rodzina nie żyje, sprawca wypadku w Dubaju. Wiadomo, co z policjantami

Rodzice wraz z chłopcem zginęli w płomieniach. Kierowcy BMW, Sebastianowi M., nic się nie stało. Co zaskakujące, mężczyzna nie został zatrzymany, a policja nie od razu podała, że to on jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku. Po tym, jak Sebastian M. wyjechał z kraju, prokuratura wystawiła za nim list gończy.