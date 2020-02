Sprawa żubra z odciętą głową w Dąbrównie. Policja zatrzymała podejrzanych

Na martwe zwierzę natrafiono w połowie listopada. Wcześniej w okolicy odbywało się polowanie. Śledztwo w sprawie wszczęła prokuratura. Dwaj mężczyźni w wieku 21 i 29 lat mają zostać przesłuchani w poniedziałek.

Śledztwo w sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Lęborku. Sprawa prowadzona jest pod kątem spowodowania zniszczenia w przyrodzie, w tym zabicia zwierzęcia pozostającego pod ścisłą ochroną gatunkową. Takim w Polsce jest żubr. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W przypadku kłusownictwa sprawcy może grozić do 8 lat więzienia.