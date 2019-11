Żubr z odciętą głową znaleziony pod Słupskiem. Myśliwy dla WP: to bulwersujące

Ktoś zastrzelił żubra, a później obciął mu głowę - wynika z ustaleń pomorskiej policji. Martwe zwierzę odkryto w pobliżu miejscowości Dąbrówno w Pomorskiem. - Wiemy, że niedawno w tej okolicy przeprowadzano polowanie - mówi WP sierż. szt. Monika Sadurska ze słupskiej policji.

Policję zawiadomili leśnicy i mieszkańcy Dąbrówna w okolicach Potęgowa między Słupskiem a Lęborkiem. To oni w niedzielę wieczorem znaleźli w lesie zabitego żubra z odciętą głową. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że ktoś zwierzę zastrzelił.

- W zabezpieczonej do badań tuszy zwierzęcia funkcjonariusze znaleźli ślady po dwóch trafieniach - mówi Wirtualnej Polsce sierż. szt. Monika Sadurska z policji w Słupsku. Dodaje, że policjanci sprawdzają, z jakiej broni mogły paść strzały.

Myśliwy: to musiało być celowe

- To bulwersująca sprawa. Jednoznacznie potępiamy tego typu działania - mówi nam Zbigniew Zubel, rzecznik słupskiego oddziału Polskiego Związku Łowieckiego.

- Możliwości jest wiele, ale to musiało być celowe działanie, bo tego zwierzęcia nie można pomylić z żadnym innym. Jeśli okaże się, że dokonał tego myśliwy - w co wątpię, to zostanie pozbawiony członkostwa w związku - zapowiada Zubel.