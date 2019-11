Dąbrówno. Znaleziono żubra z odciętą głową. Nowe fakty

Dąbrówno. Nowe fakty ws. żubra, który został odnaleziony martwy w lesie. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnią śledczy z prokuratury.

Do makabrycznego znaleziska doszło w niedzielę. Przypadkowi spacerowicze znaleźli pozbawione głowy ciało żubra w lesie w Dąbrównie, w powiecie słupskim.

- W zabezpieczonej do badań tuszy zwierzęcia funkcjonariusze znaleźli ślady po dwóch trafieniach - mówi Wirtualnej Polsce sierż. szt. Monika Sadurska z policji w Słupsku. Dodaje, że policjanci sprawdzają, z jakiej broni mogły paść strzały. - Już wiemy, że w tej okolicy przeprowadzano zbiorowe polowanie. Zabezpieczamy dokumentację i przesłuchujemy świadków - wyjaśnia policjantka.

Teraz Prokuratura Rejonowa w Lęborku wszczęła śledztwo w tej sprawie. Chodzi o spowodowanie zniszczenia w przyrodzie, w tym zabicia zwierzęcia pozostającego pod ścisłą ochroną gatunkową. Grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Co więcej, RMF FM podaje, że od kilku miesięcy w okolicy Dąbrówny był widziany samotny żubr. "Najprawdopodobniej to właśnie to zwierzę zostało zastrzelone, a następnie pozbawione głowy" - wynika z informacji radia.