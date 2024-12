Sprawa zamordowanej Lizy. Adwokatka o dożywociu dla Doriana S.

Podczas pierwszej rozprawy Dorian S. przyznał się do winy, choć twierdził, że nie miał zamiaru zabić. Mimo to adwokat Ewelina Zdunek, reprezentująca rodzinę zamordowanej, domaga się najwyższego wymiaru kary. - Może to trochę dziwnie zabrzmi, ale jeżeli kara dożywocia została przewidziana do jakiegoś przestępstwa, to moim zdaniem to właśnie jest to przestępstwo - mówi w rozmowie z "Faktem".