Zbrodnia w Miłoszycach. Norbert Basiura odpowie z "wolnej stopy"

Mimo że prokuratura jest przekonana, że winnymi zbrodni w Miłoszycach są Ireneusz M. i Norbert Basiura, to ten drugi na wyrok w swojej sprawie poczeka na wolności.

Zbrodnia w Miłoszycach. Sąd podjął decyzję

Sąd apelacyjny we Wrocławiu nie dopatrzył się ryzyka matactwa ze strony Norberta Basiury w sprawie brutalnego gwałtu i zabójstwa, za które niesłusznie skazany został Tomasz Komenda . Basiura na rozstrzygnięcie apelacji będzie czekał na wolności.

Marsze "antycovidowców". Posypały się mandaty i wnioski do sądu o ukaranie

- W tej całej sytuacji zostało to wszystko obrócone przeciwko mnie. Co do badań DNA, kwestionuje ich wyniki. Proszę o przeprowadzenie ponownych badań. Nie zgwałciłem córki Państwa K. Jestem osobą niewinną. Przez 15 lat pełniłem zawód strażaka. Pomagałem ludziom, a nie szkodziłem. Uważam, ze jestem poszkodowany w tej sprawie - mówił w poniedziałek w sądzie Basiura.