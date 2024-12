Sprawa Romanowskiego. "Od dawna przygotowywał się, żeby zniknąć przed policją"

Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości i poseł PiS, jest poszukiwany listem gończym od czwartku . Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, jednak policja nie zdołała go odnaleźć.

Prokuratura Krajowa zarzuca politykowi 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mają one związek z nieprawidłowym rozporządzaniem Funduszem Sprawiedliwości , który z założenia wspierać ma ofiary przestępstw i wspierać pierwsze kroki na wolności osób, które odbyły karę więzienia .

Sytuacja jest nietuzinkowa. Były minister sprawiedliwości, ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości, zniknął z dnia na dzień 6 grudnia, gdy opuścił szpital po zabiegu, przez który nie stawił się po raz kolejny przed komisją śledczą do spraw Pegasusa .

Politycy komentują to bezprecedensowe wydarzenie. - Od dawna przygotowywał się do tego, żeby zniknąć przed śledczymi i policją - ocenił wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Świadczy o tym wyłączenie telefonów przez posła. Nie chciał, by ktokolwiek mógł się z nim komunikować w sieci.