Sprawa Polaka w Anglii. "Paszport dyplomatyczny to kwestia godzin"

- To jest kwestia już nawet nie dni, ale godzin, które decydują. Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych (...). Dokładamy wszelkich działań, żeby przetransportować naszego rodaka do Polski - powiedział w rozmowie z Polsat News wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Polityk zwrócił się do Zbigniewa Raua o rozważenie możliwości nadania Polakowi, który zapadł w Anglii w śpiączkę, statusu przedstawiciela dyplomatycznego. Wyłączyłoby to go spod brytyjskiej jurysdykcji karnej, cywilnej, administracyjnej i egzekucyjnej.