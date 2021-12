Sprawa Mejzy. Kukiz ostrzega PiS. "Wytrzymam do końca roku"

Polityk podkreślił również, że nie wycofuje się ze swoich słów dotyczących Łukasza Mejzy. - Nie będzie dymisji, to nie będę głosował z PiS-em. Jeszcze dziś złożę interpelację do ministra Kamińskiego, jak idą działania służb. Wytrzymam do końca roku, ale potem nie będę już głosował z PiS-em - tłumaczył Kukiz.