Rafał Trzaskowski tłumaczy zmianę nazwy ronda na "Praw kobiet". "Nie chodzi o walkę z Dmowskim"

Trzaskowski: "Nie róbmy z tego wojny ideologicznej"

- Nie róbmy z tego wojny ideologicznej tak, jak niektórzy próbują to robić, ale po prostu uznajmy, ze to miejsce może mieć nazwę symboliczną. To jest wniosek wszystkich tych, którzy protestowali w tym miejscu, a nie wniosek miasta — zaznaczył Trzaskowski.