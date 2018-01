Sprawa Marka K. z rejestru przestępców seksualnych. To bardziej skomplikowane niż się wydawało

Okradł, związał sznurkiem i dotkliwie pobił - to kulisy gwałtu ze szczególnym okrucieństwem, którego dopuścił się Marek K. Mężczyzna znalazł się w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Pojawiły się przesłanki, że niesłusznie nazywa się go pedofilem. Jak jest naprawdę?

- Jeżeli rejestr przyczyni się do uchronienia choć jednego dziecka, to warto było go tworzyć - powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Powołał się przy tym na przypadek zidentyfikowania pracownika małopolskiego domu kultury Marka K., który miał się dopuścić gwałtu na dzieciach w przeszłości. - Jeżeli okaże się to prawdą, to rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym jest skuteczny - dodał.