Ministerstwo przedwcześnie ogłosiło sukces? Nowe fakty ws. przestępcy seksualnego

W środę rano minister sprawiedliwości chwalił się, że rejestr przestępców seksualnych może okazać się skutecznym narzędziem w wychwytywaniu pedofilów. Michał Woś powoływał się na przypadek zidentyfikowania pracownika małopolskiego domu kultury, który miał się dopuścić gwałtu na dzieciach w przeszłości. Jednak, jak udało nam się ustalić, w akcie oskarżenia Marka M. nie ma informacji o skrzywdzeniu małoletnich.

Pomimo tego, że rejestr ruszył 1 stycznia, już dziś ministerstwo sprawiedliwości uznało bazę danych przestępców za sukces. - Jeżeli okaże się to prawdą (zidentyfikowanie pedofila w Wolbromie - przyp. red.), to Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym jest skuteczny – tak komentował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Dodał, że "jeżeli rejestr przyczyni się do uchronienia choć jednego dziecka, to warto było go tworzyć."