Sprawa ks. Andrzeja Dymera. Z kościelnej fundacji ds. pedofilii odchodzi ważna postać

- To wyraz nieufności wobec biskupów, którzy powołali mnie do rady. Nie potrafię pogodzić się z tym, że z jednej strony wpłacają na fundację, a zarazem zachowują się w sposób skandaliczny. Przykro mi, ale sprawa ks. Dymera pokazała, że przez wiele lat abp. Głódź nie wydał dekretu, co uniemożliwiłoby prowadzenie jakichkolwiek działań przez Trybunał Kościelny. Chodziło o podpis pod jednostronicowym dokumentem - mówi Robert Fidura.

Skandale w Kościele. Prymas Wojciech Polak osamotniony

Ks. Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej skomentował sprawę: Chciałbym - mając na uwadze to, co się działo w diecezji kaliskiej, te gorszące skandale - przeprosić za milczenie polskich biskupów w tej sprawie - oświadczył w wywiadzie dla RMF FM.

Czy biskupi powinni ustąpić ze stanowisk?

Robert Fidura, pytany, czy wobec powracających skandali w polskim kościele wszyscy biskupi KEP powinni podać się do dymisji, odpowiada: - Nie jestem zwolennikiem takich pokazowych działań. Przykro to mówić, ale uważam, że szafy w diecezjach nadal są pełne takich przypadków, jak sprawa ks. Dymera. Powinno to zostać wyczyszczone do samego dna. Należałoby zrobić jeszcze raz wielki remanent, przyjąć jeszcze raz zgłoszenia od pokrzywdzonych. Tylko dobro pokrzywdzonych jest najważniejsze - podsumowuje.