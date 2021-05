Sprawa Igora Tuleyi. "Jest tylko jedno możliwe rozstrzygnięcie"

Po raz kolejny wraca sprawa sędziego Igora Tuleyi. Prokuratura chce, by Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zgodziła się na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Do SN dotarło zażalenie Prokuratury Krajowej na uchwałę Izby Dyscyplinarnej z 22 kwietnia tego roku. Izba nie zgodziła się wtedy na doprowadzenie Tuleyi do prokuratury. Mec. Jacek Dubois został spytany w programie "Newsroom" WP o to, jak według niego zakończy się ta sprawa. - Mam nadzieję, że się zakończy tak, jak się zakończyć powinna. To znaczy orzeczeniem TSUE, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, że nie ma prawa wydawać żadnych orzeczeń i zostanie jako organ zamrożona. To powinno być jedyne możliwe, zgodne z prawem, rozstrzygnięcie - powiedział gość Agnieszki Kopacz. Zapowiedział też, że bez względu na wyrok TSUE obrońcy Tuleyi będą robić wszystko, by do jego zatrzymania nie doszło. - Sędzia Igor Tuleya działał zgodnie z regułami prawa i czyn, który chce zarzucić mu prokuratura, nie nosi żadnych cech czynu zabronionego - oświadczył.

