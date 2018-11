Sprawa Gawłowskiego: sejmowa komisja znów zajmie się posłem PO. Prokuratura ma nowe zarzuty

Sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zajmie się w czwartek wnioskiem prokuratury o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i tymczasowy areszt dla Stanisława Gawłowskiego. Prokuratorzy chcą mu postawić nowe zarzuty.

Jak wynika z komunikatu na stronie Prokuratury Krajowej, Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, który prowadzi śledztwo w sprawie Gawłowskiego, ustalił, że "Stanisław G., w związku z pełnioną w rządach PO-PSL funkcją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, przyjął od Bogdana K. korzyść majątkową znacznej wartości w łącznej kwocie co najmniej 302 tysięcy 446 złotych". W zamian, jak czytamy w komunikacie, miał oferować Bogdanowi K. "przychylność, poparcie i pomoc w kontaktach w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym w kontaktach z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie organizujących przetargi opiewające niejednokrotnie na dziesiątki milionów złotych". Na przełomie sierpnia i września 2011 roku, jak twierdzi prokuratura, Stanisław Gawłowski miał przyjąć od Bogdana K. pieniądze w kwocie 100 tysięcy złotych oraz apartament w Chorwacji "o wartości 48 tysięcy 432 Euro (nie mniej niż 202 tysiące 446 złotych)".

"Następnie, we wrześniu 2014 roku, Stanisław G., wspólnie z innymi ustalonymi osobami, podejmował czynności mające na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia nieruchomości położonej w Chorwacji. Wspólnie z innymi ustalonymi osobami zorganizował on fikcyjną umowę sprzedaży tej nieruchomości. Dokumenty dotyczące jej zakupu zostały ujawnione w grudniu 2017 roku w trakcie przeszukania w domu Stanisława G., co jednoznacznie wskazuje, że przeprowadzenie tej czynności procesowej było zasadne. Podejmowanie tych czynności przez podejrzanego miało na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenie przestępczego pochodzenia tej nieruchomości, jej zajęcie albo orzeczenie jej przepadku" - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.