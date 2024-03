"Sprawa dla CBA". Awantura w Sejmie, Kowalski na mównicy

Gomoła, według doniesień gazety, miał zachęcać go do wpłaty 20 tysięcy na konto prywatnej firmy bliskiej współpracowniczki posła. Miał tłumaczyć, że w ten sposób można ominąć limity finansowania kampanii wyborczej. Owe limity wprowadzono po to, aby nikt nie handlował miejscami na listach wyborczych ani nie "kupował" przychylności wyborców.