Spowiedź przed Wielkanocą. Czy jest dla katolików obowiązkowa?

Oznacza to, że wierni nie mają obowiązku pójścia do spowiedzi przed Wielkanocą, o ile w tym okresie będą w stanie łaski uświęcającej, co oznacza, że nie mogą mieć na sumieniu grzechów ciężkich. Co ważne, zgodnie z wykładnią prawa kościelnego, osoby, które nie przystąpią do komunii w okresie wielkanocnym, popełnią grzech ciężki. "Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w roku. Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, chyba że dla słusznej przyczyny wypełnia się go w innym czasie w ciągu roku" - wskazuje kan. 920 Kodeksu Prawa Kanonicznego.