"Spowiednik Putina" udzielił wywiadu. Mówi o samotności dyktatora

"Spowiednik Putina" o wojnie w Ukrainie

Tichon stwierdził, że można było uniknąć "specjalnej wojennej operacji". - Wszystkim się nie udało. Że tak się stanie, my prawosławni wiedzieliśmy od dawna. (...) To ukraińska starszyzna ostrzegała od lat 40., że będzie wojna między Rosją a Ukrainą, że nastąpi rozłam. Był taki Ławrientij Czernigowski. Mówił o tych strasznych nastrojach, o schizmie w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, o tym, że Rosja, Ukraina i Białoruś muszą zdecydowanie trzymać się razem, mimo że będą rozdzielone i będą straszne wydarzenia. My, kiedy to czytaliśmy w latach 80., myśleliśmy, że to wszystko bzdury - mówił Tichon.