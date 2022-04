Spotkanie z niedźwiedziem w Tatrach. Zachowali zimną krew

- Wiele osób, które chodzą na wycieczki na Dziumbier lub do Chaty M. R. Štefánia, wie o tym niedźwiedziu, bo często tam przebywa i nie tylko my go spotkaliśmy. Większość z Was pisze, że by się po.....a ze strachu. Myślę, że to błąd - mówi "Faktowi" autor nagrania.