Spotkanie Władimir Putin - Joe Biden. Włodzimierz Cimoszewicz zwraca uwagę na szczegół

Prezydent USA Joe Biden i prezydent Rosji Władimir Putin spotkają się w Genewie. Rozmowy mają potrwać blisko 5 godzin, zaplanowano także wypowiedzi dla mediów. To pierwsza rozmowa na tak wysokim szczeblu, od kiedy Biden objął stery w Białym Domu. Czego po spotkaniu spodziewa się były premier, europoseł Włodzimierz Cimoszewicz? - Nie spodziewam się resetu. Ten czas, takich lekcji, już minął - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Ale można powiedzieć, że to spotkanie już przyniosło efekty - zaznaczył były premier. - Zapowiedź tego spotkania, zaproszenie Putina, mogło mieć parę tygodni temu wpływ na niezrealizowanie operacji wobec Ukrainy przez wojska skoncentrowane na granicy z Ukrainą. Mniej więcej w tym samym czasie do Nawalnego dopuszczono wreszcie lekarzy - wyjaśnił Cimoszewicz.