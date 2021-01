Spotkanie rząd-opozycja ws. szczepionek na COVID. Włodzimierz Czarzasty: dowiedzieliśmy się rzeczy zadziwiających

- Pisowska Polska działa jak karabin grot - na trytytkę. Dowiedzieliśmy się rzeczy zadziwiających. Pan minister Michał Dworczyk dowiedział się od Marceliny Zawiszy na spotkaniu, że firma Moderna poinformowała wiele krajów, w tym Polskę, że jeśli ktoś ma podobną linię produkcyjną jak oni, to oni mogą oddać swój patent po to, by ta szczepionka była produkowana w Polsce - mówił w programie "Tłit" wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, relacjonując wtorkowe spotkanie przedstawicieli rządu z opozycją ws. Narodowego Programu Szczepień. - Potem dowiedzieliśmy się, że zarówno Moderna, jak i Pfizer, w listopadzie i w grudniu proponowali Polsce kupno szczepionek, a myśmy z tego zrezygnowali. To zadziwiająca wiedza - kontynuował. - Rozum stanął temu rządowi w połowie drogi. Mogli kupić szczepionki, nie kupili - głupi rząd po prostu. Rząd jest w d…, jest za mało szczepionek. Taki facet, jak ja, po 60., z chorobami, mógłby być szczepiony, gdyby rząd był mądrzejszy i w listopadzie podejmował rozsądne decyzje - wskazał Czarzasty.

