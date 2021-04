Spotkanie Morawieckiego z Orbanem i Salvinim. Aleksander Kwaśniewski alarmuje

W czwartek dojdzie do spotkania Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier Victorem Orbanem oraz liderem włoskiej prawicowej partii Liga Północna Matteo Salvinim. Tematem ma być m.in. utworzenie nowej formacji w Parlamencie Europejskim. Sprawę komentował w programie "Tłit" były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jego zdaniem "zaangażowanie PiS-u w to jest mocno dyskusyjne". - To jest zadziwiające i nie pasuje do siebie. Dobrze byłoby, żeby polska opinia publiczna wiedziała, że sojusz z Salvinim i Orbanem to całkowite zaprzeczenie retoryce krytycznej wobec Rosji i Putina, którą prowadzi PiS. To oznacza, że pod tym względem jest cyniczny i działa całkowicie bez zasad - mówił Kwaśniewski. - Taka większość, gdyby powstała, oznacza po pierwsze duże zagrożenie dla UE. Od eurosceptycyzmu do wyjścia czy rozbicia UE nie jest daleko - podkreślił były prezydent.

