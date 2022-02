Spotkanie Morawieckiego z Johnsonem. Wspólne oświadczenie premierów

Polityk dodał, że jeśli Polska jest zagrożona, to Wielka Brytania jest gotowa pomóc. - Tak jak Polska jest gotowa pomóc nam - dodał. Brytyjski szef rządu podkreślił, że w czwartek 350 brytyjskich żołnierzy dołącza do stu żołnierzy z tego kraju wysłanych zimą do Polski w związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Zaznaczył, że dołączają oni także "do innych żołnierzy sił międzynarodowych NATO, którzy ramię w ramię z polskimi żołnierzami pragną nieść nie tylko Polsce, ale Europie i całemu światu pokój i stabilność".